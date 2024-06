Match Point celebrou 30 anos de padel com grandioso torneio em Alegrete

O Clube Match Point Padel de Alegrete celebrou em grande estilo seus 30 anos de história com um torneio de padel memorável nos dias 14, 15 e 16 de junho.

O evento lotou o clube no final de semana, e também marcou a inauguração das novas quadras de vidro, o que tem de mais modernas no mundo do esporte. Um local pra lá de aconchegante reuniu atletas de diversos níveis e idades, que vibraram a cada ponto conquistado numa linda demonstração de paixão pela modalidade.

As disputas nas categorias masculinas e femininas proporcionaram momentos emocionantes e partidas acirradas, que ao final de domingo acabou coroando os campeões e vice-campeões.

Confira quem se deu bem:

Categorias Masculinas:

Open:

Campeões: Pedro Henrique Estivalet e Diogo Rodrigues

Vice-Campeões: Iago Souto e Laurence Noetzold

3ª categoria:

Campeões: Pedro Henrique Estivalet e Hassan Yahia

Vice-Campeões: Marcos Hahn e Matheus Martini

4ª categoria:

Campeões: Pedro Melchiades e Igor Fortes

Vice-Campeões: Átila Dorneles e Eduardo Dorneles

5ª categoria:

Campeões: Douglas Fernandes e Anderson Delenogare

Vice-Campeões: Pedro Melchiades e Leonardo Loureiro

6ª categoria:

Campeões: Leonardo Chaves e Rafael Ritt

Vice-Campeões: Ismael Silvestre e Douglas Benevides

7ª categoria:

Campeões: Mattheus Pizeta e Bernardo Bortolas

Vice-Campeões: Diogo Peres e Marcelo Farias

Categorias Femininas:

3ª categoria:

Campeãs: Adriana Dias e Maria Eduarda Severo

Vice-Campeãs: Helenize Correia e Lisiane Alves

4ª categoria:

Campeãs: Monique Dornelles e Carem Bavaresco

Vice-Campeãs: Eliana Holzschuh e Carmela Cambrussi

5ª categoria:

Campeãs: Talia Ziani e Patrícia Prates

Vice-Campeãs: Marina Franklin e Carmela Cambrussi

6ª categoria:

Campeãs: Nara Gindri e Naiéle Medeiros

Vice-Campeãs: Sofia Noetzold e Ane Ribeiro

7ª categoria:

Campeãs: Júlia Rauber e Ana Clara Lima

Vice-Campeãs: Hany Carneglutti e Vitória Quinteiro

Além das vibrantes disputas, o torneio foi palco de um reencontro emocionante entre velhos amigos que acompanharam a criação e evolução do Match Point Padel ao longo de seus 30 anos. Histórias e lembranças foram compartilhadas, celebrando a trajetória do clube e a paixão pelo padel em Alegrete.

Para quem quiser conhecer mais sobre a rica história do Match Point Padel, é possível visitar o perfil no Instagram @padelmatchpoint, onde estão disponíveis relatos de pessoas importantes que contribuíram para a construção dessa história.

De acordo com a professora e proprietária Vera Palma, o sucesso do torneio e a inauguração das novas quadras marcam um novo capítulo na história do Match Point Padel, que se consolida como referência para os amantes do esporte em Alegrete.

Fotos: Match Point Padel