BBB24: Matteus Amaral chega a 1 milhão de seguidores

O alegretense Matteus Amaral de 27 anos, participante do reality show nacionalmente conhecido, atingiu um marco significativo nesta tarde: seu primeiro milhão de seguidores.

Em um comunicado emocionado, a equipe de Matteus expressou sua gratidão e reconhecimento às pessoas que tornaram esse marco possível. “O nosso primeiro milhão a gente nunca esquece, tampouco às pessoas responsáveis por essa incrível marca. Agradecemos com arrepio no braço, os pés no chão, lágrimas nos olhos e orgulho no peito, aos nossos destemidos guerreiros, incansáveis e apaixonados pelo nosso guri do Alegrete”, declararam.

Valentine’s Day: Matteus revela planos para o futuro com Deniziane no BBB

Com alegria evidente, a equipe celebrou o apoio massivo que receberam, agora somando um milhão de seguidores no Instagram. Eles expressaram sua confiança de que, com cuidado, carinho, educação e, principalmente, respeito, continuarão conquistando marcas inimagináveis e especiais como essa.

“Muito, mas muito Obrigado!!! Vocês são sensacionais!!!”, concluíram, demonstrando sua profunda gratidão pela comunidade de fãs que os acompanha nessa jornada. Antes de entrar na casa, Mtteus estava com 7.613, ou seja, ganhou até o momento, 992.387 seguidores (https://www.instagram.com/bahmatteus/) esse número tem que aumentar ainda mais!!!