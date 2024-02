Valentine’s Day: Matteus revela planos para o futuro com Deniziane no BBB

Share on Email

Na manhã desta quarta-feira (14), os brothers do BBB estavam comentando um pouco sobre a data comemorativa. Após a explanação, Matteus comentou com Deniziane sobre a possibilidade de comemorarem no ano que vem a data em outro país. “Vamos ver um lugar bem lindo para passarmos o dia, sua linda!”, disse o gaúcho.

Além das declarações de amor, o casal comentou sobre algumas estratégias sobre o andar do jogo. “Tu te cuida, porque agora o pessoal vai chegar em ti”, diz Matteus. “Todo mundo vai querer ser teu amigo agora, Davi”, sugere Deniziane. “Meu posicionamento… Não mudo minha opinião, não”, responde o brother.