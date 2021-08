Bebê é arremessado de 2º andar de prédio em Santo Ângelo, diz polícia

Uma criança de um ano e três meses foi arremessada do segundo andar de um prédio, no bairro Cohab, em Santo Ângelo, no Norte do Rio Grande Sul. Logo em seguida, a mãe, uma adolescente de 16 anos, também se jogou do local. O caso aconteceu na quinta-feira (19).

De acordo com a delegada Luciana Cunha da Silva, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a jovem afirmou que era ameaçada de agressão.

“A vítima estava sendo ameaçada de agressão por uma pessoa conhecida dela, sem nenhuma relação familiar”, diz.

A criança está bem, em casa, e a mãe se recupera de uma fratura na perna, conforme a polícia. O caso é investigado e, depois, vai para o Juizado Regional da Infância e Juventude.

Fonte: G1