Ainda sem presença de público, Real recebe ANBF neste sábado na Arena

A situação do Real no Gauchão de Futsal 2021 não é das melhores. Com apenas um ponto ganho, o representante alegretense precisa sair da lanterna da competição.

Neste sábado (21), às 20hs, o Real recebe a ABELC de Novo Barreiro precisando pontuar. A ANBF vem de derrota frente ao líder Fontoura Xavier, terceira colocada no grupo, soma 6 pontos ganhos, duas derrotas e duas vitórias.

Já o Real em quatro jogos, empatou um e perdeu três. O técnico Alonso Medeiros afirma que a semana foi produtiva. “Mais uma partida decisiva, importância do jogo é enorme”, destaca.

O Real não vai contar com os alas Vialli suspenso e Nathan, lesionado. A equipe titular será definida horas antes do confronto, mas o grupo está bem concentrado, unido e pronto para o que der e vier, destaca o treinador Alonso.

“Trabalhamos forte durante a semana. Alguns ajustes para a partida de sábado foram corrigidos na noite de sexta. Procuramos acertar tudo para que consigamos fazer o melhor jogo possível”, frisou Medeiros.

A Rádio Tchê Alegrete anuncia a transmissão diretamente da Arena Esporte e Lazer através de sua página no Facebook.