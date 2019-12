Bebês de UTI neonatal são vestidos de pacotinhos de presente para os pais em Porto Alegre

Surpresa foi preparada pela equipe do Hospital Divina Providência. ‘A ideia era que eles sentissem a magia do Natal’, conta enfermeira.

Pais de bebês que estão na UTI neonatal do Hospital Divina Providência, em Porto Alegre, foram surpreendidos com seus filhos vestidos de pacotinhos de presente no horário da visita, na última sexta-feira (20). A ação foi planejada pela equipe que atua na unidade, e gerou emoção em todos que fizeram parte desse momento.

“A ideia era que eles sentissem a magia do Natal”, conta a enfermeira Suellen Michelena Severo.

No dia da surpresa, nove bebês estavam na UTI. E além de eles terem sido vestidos de pacotinhos, com direito a fita com laço e tudo, havia Papai Noel para as fotos e o espaço também foi decorado. Em outras datas especiais, como Dia das Crianças, o hospital também costuma promover ações dos mesmos moldes. Desta vez os pais sabiam que haveria uma homenagem a eles, mas não suspeitavam do que se tratava, segundo Suellen. “Quando uma família engravida, ela tem a ideia de que vai ser perfeito, que o bebê vai nascer no tempo certo, que vai poder ir para casa. E quando isso não acontece, é um pouco frustrante. A gente sempre se preocupa com esses momentos que envolvem família e sentimentos, as datas marcantes, de fazer uma homenagem para eles se sentirem mais acolhidos”, acrescenta a enfermeira. ‘Um dia que jamais esqueceremos’ Mãe das gêmeas Nicolle e Rebecca, Gabrielle dos Santos Cherubim relatou ao G1 a emoção que sentiu ao entrar na UTI para um dia normal de visita, e encontrar as duas bebês como presentes. “Foi lindo demais! Presenciar o carinho da equipe é emocionante, choramos todos. Só tenho a agradecer, e esse será um dia que jamais esqueceremos, os nossos presentes de Natal”, diz. Gêmeas que estão na UTI desde 13 de outubro, devem permanecer no local até segunda-feira (23) — Foto: Hospital Divina Providência/Divulgação As filhas de Gabrielle estão na UTI desde o dia 13 de outubro, e devem permanecer até a próxima segunda-feira (23). “Desde que elas nasceram eu fiquei mais sensível, foi tudo muito rápido (…) Nossa rotina é bem cansativa, apesar de estar perto delas eu acabo deixando minhas coisas pendentes, não havia terminado o enxoval porque nasceram antes, mas me sinto confortável em deixá-las aqui, sei que estão sendo bem cuidadas”, pondera. Foi justamente no sentimento dos pais que a equipe da UTI se inspirou para a surpresa. “Os pais realmente têm momentos bem difíceis, dependendo do tamanho do bebê e da patologia, eles ficam bastante tempo [internados]. Tem momentos que eles precisam de uma ação mais humanizada, de uma sensibilização da equipe. Eles estão deixando conosco o bem mais precioso deles”, ressalta a enfermeira. “Numa UTI neonatal, a gente não trabalha só com o recém-nascido, a gente tem que pensar na família como um todo. Com essas ações eles conseguem ter mais esperança e continuar na luta.” “Trabalhar com os recém-nascidos é maravilhoso, isso eu posso falar por toda equipe, é muito gratificante. Os recém-nascidos, os prematurinhos, têm muita força, têm uma vontade imensa de viver. Eles passam por todas as dificuldades e ultrapassam até as expectativas que a gente mesmo tem deles”, segue Suellen, para finalizar: “Eles nos surpreendem a cada dia, a cada plantão a gente consegue renovar as energias, as esperanças e tirar muita força. É um lugar mágico.” Surpresa para pais de bebês que estão em UTI em hospital de Porto Alegre — Foto: Hospital Divina Providência/Divulgação Papai Noel fez foto com os pais e os bebês na UTI neonatal — Foto: Hospital Divina Providência/Divulgação Ideia da surpresa para os pais dos bebês da UTI neonatal partiu da equipe do hospital — Foto: Hospital Divina Providência/Divulgação Fonte:G1