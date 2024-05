Perícia: corpo encontrado em carrinho de sucata segue sem identificação

A identidade do corpo encontrado nos trilhos do bairro Santo Antônio, em Alegrete, continua desconhecida. Por volta da 1h40min, peritos de Santana do Livramento chegaram à cidade para realizar os procedimentos necessários. O trabalho, que durou quase uma hora, incluiu a remoção do corpo de dentro do carrinho de sucata e outras medidas.

Durante todo o processo, familiares de Jardel Nunes, desaparecido há 16 dias, permaneceram nas proximidades do local. No entanto, o Delegado Ewerton Mello confirmou que a vítima não correspondia às características de Jardel, não possuía tatuagens, e nem foi reconhecida pela irmã do desaparecido. Além disso, a roupa e a estatura do corpo diferiam das de Jardel, indicando que o homem encontrado provavelmente não estava registrado como desaparecido.

Segundo informações preliminares apuradas pela reportagem do PAT, o corpo não apresentava cortes ou perfurações evidentes. A vítima, aparentemente, foi morta na quarta-feira e possivelmente por enforcamento ou estrangulamento, uma vez que uma mordaça estava em sua boca e uma corda envolvia seu pescoço. O corpo estava envolto em uma lona semelhante à de piscina e, possivelmente, não teria sido deixado naquele local se o fundo do carrinho não tivesse se soltado, revelando a cabeça. O homem vestia uma camiseta de manga curta azul e uma bermuda. Testemunhas afirmam que quatro homens teriam sido vistos transportando o corpo até o local e fugiram em direção ao rio.

O Delegado Ewerton, a Delegada Regional Daniela Barbosa e a Brigada Militar, representada pelo Tenente Aguiar, entre outros policiais, acompanharam a ocorrência. Por volta das 2h40min, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde aguarda identificação por meio de familiares ou, caso necessário, por exame de DNA.