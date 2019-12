Num sol escaldante, o flagrante de um carroceiro cuidadoso e amigo do cavalo

O cuidado está em todas as ações. Na tarde de quinta-feira(19),um flagrante de cumplicidade e de carinho não somente com a companheira como com o animal.

Apesar de não ser recomendado o uso de cavalos para puxar carroças de cargas ou pessoas, isso ainda é uma prática comum em muitas cidades, inclusive em Alegrete. Muitas vezes, por falta de recursos ou de informação dos proprietários, os equinos acabam doentes. Mas existe em alguns casos, uma relação muito linda entre proprietários e seus animais que, em muitos casos, é uma relação de amor, ao contrário do que muitos pensam. Eles realmente se preocupam e o que muitos enxergam como maus-tratos, muitas vezes, não são resultados de atos cruéis, mas sim, da falta de informação, educação e poder aquisitivo para proporcionar saúde e bem-estar a esses cavalos. Um exemplo positivo foi registrado por Aline Menezes na rua Maurício Cardoso.

O sol escaldante deixou a temperatura muito elevada, a sensação térmica era de mais de 40°C, durante à tarde e o trabalhador desceu da carroça e por um longo trajeto puxou o animal. A cena chamou atenção pois sempre há críticas de maus-tratos com animais, contudo, o flagrante demonstrou o cuidado que o homem teve com a companheira que permaneceu na carroça e com o animal. Para aliviar o peso e, com isso, o animal suportar sem sofrimento o aclive, o homem desceu e desprovido de pressa andou algumas quadras.

A carroça não é somente um cavalo. Não é o cavalo que escolhe ser puxador de carroça. Quem escolhe o equino é o carroceiro, que escolheu esta vida ou por falta de algo melhor, ou por opção mesmo, por esse motivo, ter cuidado com o animal é uma das premissas.

” Achei que foi um gesto de cavalheirismo com a companheira e de cuidado com o animal. Um gesto que merece reconhecimento” – reconheceu Aline.