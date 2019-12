Bebida provoca desentendimento familiar e tio sofre ferimento na cabeça

Desentendimento entre tio e sobrinho deixa um ferido no bairro Segabinazi.

O homem de 47 anos foi atingido por um espeto e ficou com um corte na cabeça e lesão no rosto.

De acordo com a ocorrência, o sobrinho de 27 anos disse que o tio chegou em casa, embriagado, no início da tarde de sábado (21). Pouco tempo depois ficou agressivo e passou a bater a porta da geladeira. Foi então, que o sobrinho pediu pra ele parar e iniciaram uma discussão.

O proprietário da casa tentou acertar socos no rosto do sobrinho que reside de favor, assim como, a irmã de 24 anos. Para se defender, o acusado agrediu o tio com um espeto.

A sobrinha chamou os vizinhos e interveio durante a briga. O dono da casa ficou hospitalizado em observação e o sobrinho foi encaminhado à Delegacia de Polícia pela Brigada Militar. Depois do registro, ele foi liberado.

Segundo relato no BO, o tio quando consome bebida alcoólica fica transtornado. Ele e a irmã não têm nenhum outro familiar e residem com ele por extrema necessidade. As discussões seriam algo recorrente entre eles, somente em razão da bebida alcoólica.