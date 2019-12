Polícia civil lança campanha para prevenir golpes na internet

Polícia Civil lançou a campanha Navegue com Segurança, para combater golpes na internet.

Na manhã deste sábado (21), a Polícia Civil lançou, em suas redes sociais, a campanha Navegue com Segurança, com o objetivo de alertar a população sobre um golpe que vem sendo perpetrado através de aplicativo de mensagem (WhatsApp), bem como orientar sobre como proceder para não se tornar vítima desse golpe.

Em época de festas de final de ano e início das férias, a Polícia Civil se preocupa com a segurança da população, inclusive nos meios digitais, para que as festas não se tornem uma experiência negativa. Como muitas pessoas passam as férias na praia, a campanha recebeu esse nome em alusão ao mar e a navegação online, ambiente em que compras e vendas são realizadas.

Segundo o delegado André Lobo Anicet, o golpe ocorre da seguinte forma: a vítima faz um anúncio em um site de vendas como OLX ou Mercado Livre. O golpista pega o número de telefone da vítima no site e entra em contato, informando que é preciso atualizar o cadastro no site. Para ativar a atualização é necessário que a vítima informe um código de seis dígitos que foi encaminhado para seu celular. Esse código de seis dígitos é um código de ativação do aplicativo de mensagens WhatsApp. Assim, o golpista ativa o WhatsApp da vítima em um celular diverso do dela e manda mensagens para todos os contatos da vítima pedindo dinheiro. Os contatos, acreditando que a mensagem é da vitima, atendem a solicitação enviando valores em dinheiro conforme orientado pelas mensagens.

O delegado alerta que se você ou alguém que você conhece acredita ter sido vítima desse golpe, deve entrar em contato com o WhatsApp da Polícia Civil (51) 98444-0606 para obter maiores informações. Enquanto isso, por segurança, realize os seguintes passos:

1) Habilite a dupla verificação em seu WhatsApp;

2) Não repasse códigos recebidos por SMS, sem antes verificar a veracidade da solicitação;

3) Fique atento a mensagens recebidas solicitando dinheiro;

4) Verifique a agência e conta bancária do destinatário. Com uma simples consulta ao Google é possível saber se a conta é de fora do estado. Se for, desconfie.