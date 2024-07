Belas paisagens e muito frio em Alegrete

O mês de julho entrou com o inverno mostrando as caras com força. O visual é lindo, mas a sensação é cortante e de muita friagem.

A semana começou gelada com zero grau e sensação térmica negativa. Nos parques e praças da cidade, o sinal da geada encobre os pastos e faz os animais sofrerem com tanto frio. Nas ruas, é preciso ter coragem para enfrentar o inverno gaúcho, que requer muito agasalho e alimentos quentes para manter o corpo aquecido.

A previsão é de uma semana de frio, com chuva em pequeno volume no meio da semana. O frio não será tão intenso como nos últimos dias. As mínimas vão ficar em torno de 7°C aqui no município. Imagens da geada na cidade e no interior do município neste dia 1º de julho. Nos painéis dos carros, o registro de que o mês de julho começou gelado.