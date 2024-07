Em cinco meses, o Fundo Municipal de Trânsito arrecadou mais de 53 mil reais do Rotativo

Considerando a arrecadação dos cinco primeiros meses do ano, o Fundo Municipal de Trânsito recebeu de repasses pela arrecadação com o sistema de estacionamento rotativo o valor de R$ 53.644,33. Esse montante é o equivalente ao que a BR Parking, empresa que explora o serviço no município, arrecadou em janeiro (R$ 53.923,55).

O mês de março até agora foi o de mair faturamento com R$ 66.948,50. No terceiro mês do ano o Fundo municipal ficou com a quantia de R$ 11.270,08. Equivalente a 18% do faturamento líquido da empresa em março. Em fevereiro, houve a menor arrecadação registrada pelo rotativo. O repasse a prefeitura foi de R$ 10.137,64 com os R$ 51.351,60 faturado pela BR Parking.

Depois de abril quando foram arrecadados mais 66 mil reais e o município recebeu pouco mais de 11 mil, num comparativo dos repasses mensais, o mês de maio teve uma queda em arrecadação. Em operação do dia 2 ao dia 31 de maio, o total foi de R$ 63.467,10 desse valor, R$ 55.969,70 foram de comercialização de tickets. Sendo que no primeiro dia de trabalho em maio, a maior arrecadação, num total de R$ 2.856,40. Só em multa por infrações dos motoristas o valor chegou a R$ 7.477,40 e no dia 16 de maio, foi arrecado R$ 438,50 em multas.

Juntando os cinco meses do ano, a BR Parking recebeu R$ 302.151,00 entre janeiro e maio de 2024. Enquanto o Fundo Municipal de Trânsito ficou com R$ 53.644,33 por ceder a exploração da chamada área azul em Alegrete.