Belíssima Flor vai exaltar ainda mais a beleza feminina em Alegrete

Conteúdo Patrocinado

Atenção comunidade alegretense!

Preparem-se para a inauguração da Loja Belíssima Flor. Na próxima segunda-feira, 26 de abril, abrirá suas portas em grande estilo um novo conceito em calçados na cidade de Alegrete, na rua General Sampaio, 917 – Centro.

Esta é a primeira loja do Rio Grande do Sul e a cidade de Alegrete é a feliz contemplada. Belíssima Flor é uma franquia com mais de 100 lojas espalhadas pelo Brasil, que desde 2014, surgiu com a missão de exaltar a beleza feminina, valorizar o desejo pela exclusividade e evidenciar internacionalmente o conceito da moda feminina brasileira.

Sua proposta é oferecer uma variedade de calçados femininos, acessórios, bolsas e cintos com qualidade, bom gosto, preços acessíveis e atendimento personalizado. A Loja atenderá com horário diferenciado sem fechar ao meio-dia, com serviço de entrega e aceitará todos os cartões com condições especiais de pagamento.

E, através da sua equipe sempre conectada ao mundo da moda, semanalmente será apresentados lançamentos exclusivos.

A ideia:

A empresária Juliany de Oliveira Santos, natural da cidade de Abel Figueiredo/PA, veio para Alegrete por motivos de transferência do marido. Com espírito empreendedor, Juliany sempre desejou investir no próprio negócio e, apaixonada por calçados, viu ali a oportunidade que mudaria sua vida. Motivada e recebendo o apoio do esposo e da família, a jovem empresária procurou saber mais sobre a franquia que está fazendo o maior sucesso no país, Belíssima Flor.

A partir daí, com muito trabalho e dedicação, surge em Alegrete a mais nova opção em calçados, bolsas e acessórios que farão toda a diferença para o público feminino.

Dia 26 de abril, segunda-feira, grande inauguração da loja Belíssima Flor.

Endereço: General Sampaio, 917 – Centro

Whatsapp: 55 9 9678 6786/ 55 9 9919 2332

Facebook: Belíssima Flor Alegrete

Instagram: @Bfloralegrete

Aline Menezes