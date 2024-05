Homem de 29 anos é executado a tiros em Alegrete

Um homem de 29 anos foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira(6), por volta de 1h20, em Alegrete. De acordo com informações da Brigada Militar, a vítima foi identificada como Eliandro Brasil dos Anjos, conhecido como Dinho. O crime ocorreu, em via pública, nas proximidades de um bar na rua Salvador Pinheiro Machado, bairro Canudos, quando um indivíduo encapuzado se aproximou e efetuou os disparos. Testemunhas relataram que foram mais de dez tiros.

Eleandro, que usava tornozeleira eletrônica, estava em situação de foragido de acordo com o Sistema Integrado da Polícia, segundo informações policiais. Ele morreu no local, a poucos metros da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Brigada Militar já isolou a área e permanece no endereço. Polícia Civil e a Perícia de Santana do Livramento foram acionadas.

Cerca de trinta minutos após, foram realizados novos disparos no bairro Prado, porém, até o momento, não há relatos de outras vítimas. Até o momento, o suspeito que fugiu a pé, encontra-se foragido.