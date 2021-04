Loja Cabide completará seu primeiro ano em maio

Compartilhe















Conteúdo Patrocinado

Na certeza de realizar um trabalho sério e comprometido, o PAT, através da sua equipe, busca divulgar empresas atuantes e que contribuam com o desenvolvimento do município.

Desta forma, apresentamos a Loja Cabide, da empresária Cristina Sobreira. Localizada na segunda quadra da Rua dos Andradas, 253, a empresa atua no segmento de confecções feminina, masculina, moda plus size, infantil, calçados, bolsas, acessórios e moda íntima.

A loja possui espaço amplo e repaginado, ambiente agradável, climatizado e uma diversidade de produtos expostos de forma que facilitam o acesso dos clientes.

Um dos pontos em destaque da loja é o atendimento de excelência oferecido pela equipe, com a atenção necessária para que o cliente sinta-se acolhido, que encontre produtos de qualidade para toda a família, preços justos e acessíveis, condições especiais de pagamento nos principais cartões em até 5x sem juros.

E, para comemorar o sucesso do seu primeiro ano, o convite é para que todos possam visitar a loja e acompanhar as promoções de aniversário que vão encantar você e toda a família.

Trajetória:

Cristina Sobreira é um exemplo a ser seguido, pois com muita coragem, determinação e fé, buscou um lugar ao sol, acreditando que era possível ter sua própria loja. Mas, como nada na vida é fácil, precisou de muito trabalho para realizar seu sonho.

Há três anos Cristina resolveu comprar camisas pólos para revender, uma renda extra que faria toda a diferença. A jovem comenta que: como “sacoleira”, agendava visitas e de casa em casa, levava seus produtos, apresentava, vendia e já recebia mais encomendas. Com o passar do tempo e para atender a demanda, vieram também as vendas pela internet, através de aplicativos e revendedores.

Foram três longos anos “juntando” suas economias e sonhando em abrir sua loja, até que em maio de 2020 em plena pandemia, o sonho tornou-se realidade e inaugurou a Loja CABIDE.

Loja Cabide, à sua espera!

Aproveite para seguir a loja nas redes sociais, curtir, comentar, compartilhar e ficar por dentro das novidades e promoções imperdíveis.

Endereço: Andradas, 253 – Centro

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9649 8746

Facebook: Cabide Alegrete

Instagram: @cabidealegrete

Aline Menezes