Bi do Desafio Farroupilha não foi desta vez

CTG Rancho da Amizade é o grande vencedor do Desafio Farroupilha Mirim. Invernada de Santo Cristo foi escolhida campeã do desafio de danças tradicionais gaúchas. Resultado foi anunciado ao vivo no programa Jornal do Almoço.

A Invernada Mirim do Centro Farroupilha de Tradições Gaúchas conquistou o terceiro lugar. A criançada fez um lindo espetáculo durante todo esse período, mas o Bi não foi desta vez. Todos os envolvidos, em especial às crianças, trabalharam muito, se dedicaram ao máximo. Elas realizaram a apresentação O Gauchinho e a Bailarina, com o tema solidariedade. Como integrante, além dos dançarinos da invernada, uma convidada especial da APAE Alegrete, entidade escolhida pelo CTG.

( na expectativa do resultado)

Eles, também, foram brilhantes na arrecadação de alimentos, que estava inserida programação referente a Cavalgada do Bem. O CTG Farroupilha ficou em segundo lugar com 16.129 kg.

Desde a manhã deste sábado, todos estavam concentrados no CTG Farroupilha na expectativa do resultado. A comemoração é válida e será realizada diante de todo reconhecimento dos envolvidos. Instrutores, coordenadores, patronagem, pais, colaboradores. Todos que incansavelmente se dedicaram durante toda disputa.

A sexta temporada do Desafio Farroupilha de danças tradicionais da RBS TV abriu cancha pra piazada neste ano. a disputa teve dois temas muito especiais, a solidariedade e as brincadeiras infantis antigas. A bicampeã do FestMirim, do CFTG de Alegrete participou da disputa inicialmente com dez grupos e a final com quatro.

Os quatros finalistas adotaram uma instituição social e criaram danças com as pessoas atendidas nestas instituições. A avaliação destas apresentações ficou sob a responsabilidade do time de jurados formado pelos músicos César Oliveira e Rogério Melo, Thomas Machado e Luiza Barbosa e a primeira prenda mirim, Rafaela dos Santos.

Iniciado em 2014, o Desafio Farroupilha foi criado com o propósito de valorizar a cultura gaúcha. Na primeira edição, o tema foi tiro de laço. O músico Cristiano Quevedo cumpriu a missão de apresentar a praticar o esporte.

Depois, em 2015, a temática foi a música, quando a dupla César Oliveira & Rogério Melo foi desafiada a escolher o novo talento da música, com vitória do cantor Fernando Saccol.

Já em 2016, o CTG Tiarayu foi o grande vencedor da primeira temporada dedicada às danças de invernada. No seguinte, o troféu ficou com o CTG Farroupilha, de Alegrete.