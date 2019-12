Mulher é atropelada por caminhonete no Centro

Uma mulher, de 29 anos, foi atropelada nesta manhã(21), no cruzamento das ruas Gaspar Martins com Rua Dos Andradas. Ela foi socorrida por uma viatura da PATRAM que estava, no local, no momento do acidente. A vítima queixava-se de dores em uma perna e no pé.

De acordo com a Brigada Militar, o relato da condutora da caminhonete, de 44 anos, foi que ela trafegava na Rua dos Andradas e, ao fazer a conversão à esquerda, na rua Gaspar Martins não viu a mulher que teria atravessado a via. A pedestre ficou no ponto cego da Hilux.

A Brigada Militar atendeu a ocorrência. Neste período, o fluxo de veículos e pedestres é muito intenso na região central. É importante atenção redobrada, principalmente, com relação a crianças e idosos. São os extremos, geralmente os pequenos são impulsivos e atravessam a via de forma repentina e os idosos de forma mais lenta.