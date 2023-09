Bloqueio na BR-290: ponte entre São Sepé e Vila Nova bloqueada temporariamente

A medida é uma resposta à elevação do nível do Arroio Bossoroca, que se tornou crítica devido às condições meteorológicas adversas. O DNIT está monitorando de perto a situação e informará o restabelecimento do tráfego assim que o nível do arroio permitir a reabertura da ponte.

Para minimizar os impactos desse bloqueio, o DNIT sugere rotas alternativas aos motoristas que trafegam no sentido Porto Alegre-Uruguaiana e vice-versa. Uma opção é utilizar a BR-392/RS e a BR-158/RS, passando por Santa Maria. Outra alternativa é seguir pelas BR-153/RS, BR-293 e BR-158, através dos municípios de Caçapava do Sul, Bagé e Dom Pedrito, retornando à BR-290/RS.

Essas rotas alternativas foram indicadas com o intuito de minimizar os transtornos causados pelo bloqueio da ponte, permitindo que os motoristas continuem suas viagens de maneira mais segura e eficiente.

O DNIT continuará acompanhando de perto a situação e manterá o público informado sobre qualquer atualização relacionada à reabertura da ponte sobre o Arroio Bossoroca. A prioridade é garantir a segurança e a mobilidade dos usuários da rodovia.