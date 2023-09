Rio Ibirapuitã alcança maior nível, dos últimos dias, após chuvas intensas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Entretanto, hoje, esse cenário novamente se agravou, com o rio alcançando 11 metros e 14 centímetros, ultrapassando em 49 centímetros, desde a aferição de 10m65cm no mesmo horário ontem(12).

Essa situação deixou famílias desabrigadas e desalojadas. Apesar do aumento no nível do rio, o número de pessoas afetadas permanece inalterado desde a semana passada, até o momento. Atualmente, 24 famílias encontram-se desabrigadas, totalizando 69 pessoas, enquanto 58 famílias foram desalojadas, impactando 165 indivíduos.

Bombeiros trabalham intensamente para retirar árvores caídas em Alegrete

Os bairros mais afetados pela inundação incluem Vila Nova, Santo Antônio, Canudos, Macedo, Promorar e Vila Izabel. O Ginásio do Oswaldo Aranha e o Antigo Posto do Bairro Macedo estão atualmente operacionais e acolhem aqueles que foram impactados pela inundação.

Devido ao mau tempo, Alegrete adia a chegada da Chama Crioula

Com o volume de chuva nas últimas 48 horas atingindo 113 milímetros, a situação permanece em constante alerta. Para informações adicionais ou assistência, os contatos de emergência são os seguintes: (55) 3961 1707 e (55) 991589544.