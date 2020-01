BM de Alegrete prende casal e recupera mais de 100mil reais de assalto à mão armada em Rosário do Sul

A Brigada Militar, de Alegrete, começa o ano, de 2020, realizando uma grande prisão. Em menos de 7h depois do crime, em Rosário do Sul, os policiais já estavam com dois acusados presos e os produtos recuperados.

Um casal preso, sendo que o homem de 26 anos, está no sistema integrado como foragido da justiça. Além de um carro roubado em Rosário do Sul, recuperado, assim como 50 mil reais em roupas, TVs, DVDs, relógios, jóias e controles remotos, além da apreensão de outros materiais sem procedência e uma pistola argentina 9mm e 3 munições do mesmo calibre.

A prisão é resultado do trabalho dos policiais militares de Alegrete, depois de uma informação na manhã desta quinta-feira(2), que ocorrera um roubo à mão armada em Rosário do Sul e um dos vigilantes feito refém havia sido liberado no trevo de acesso à estrada do lixão, na ERS 377.

Durante patrulhamento ostensivo, depois de uma denúncia, ao 190, de que um casal estava em uma casa na rua Artur Hormainn, no bairro Vila Nova, os policiais flagraram o momento em que a dupla estava entrando na residência. Eles foram abordados e, com o homem os PMs encontraram uma pistola municiada com um cartucho. Já com a mulher, de 18 anos, que estava com uma bolsa, as jóias do assalto, mais duas munições intactas da mesma pistola que estava com o foragido.

Na garagem da casa, os policiais localizaram a caminhoneta Citroën Aircross, e todos os produtos do roubo em Rosário do Sul. As roupas, jóias, TVs, DVDs e demais objetos. Foi dado voz de prisão ao casal e encaminhados à Delegacia de Polícia.

O homem de 26 anos já tem uma extensa ficha criminal, passagens por várias cadeias, incluindo Presídio Central. Ele está com mandado de prisão contra ele por tráfico e homicídio. Já a mulher de 18 anos é moradora do bairro Nilo Soares Gonçalves.

Entenda o início da ocorrência:

Por volta das 4h desta quinta-feira(2), dois homens invadiram a casa da vítima em Rosário do Sul. Uma mulher também estaria com eles. No interior da residência, amarraram os vigilantes e surpreenderam a proprietária que estava dormindo. Os criminosos estavam, encapuzados e armados com pistola e revólver. Eles retiraram da casa todas as peças de roupas, que no total são avaliadas em torno de 50 mil reais, que eram da loja da vítima. A mulher recentemente teria fechado o estabelecimento comercial e levou o estoque para a residência. Além de todos os objetos descritos, havia jóias e aparelho eletrônicos.

Depois colocaram tudo no veículo, da vítima, Citroën Aircross e fugiram com um dos vigilantes que teria sido forçado a dirigir até Alegrete. O outro ficou amarrado. Quando chegou na ERS 377, Estrada do Lixão, o vigilante foi liberado. Ele procurou o Comando Rodoviário da Brigada Militar para informar o ocorrido. A partir daí iniciaram as diligências da Brigada Militar de Alegrete.

Em contato com a autoridade policial foi determinado flagrante para o casal. Eles serão encaminhados ao Presídio Estadual de Alegrete. Na casa objetos como motor de barco, máquina de cortar carne, roçadeira, máquina de cortar grama entre outros, não tinham procedência e foram apreendidos.

Flaviane Antolini Favero