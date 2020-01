Campeão Gaúcho, alegretense foca no título brasileiro de MTB em 2020

Campeão gaúcho de mountain bike no ano passado, o alegretense Sérgio Soares Cruz fechou o ano de 2019, com um excelente desempenho. Participou de provas da Copa Internacional de MTB, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, Copa Soul no litoral catarinense, além de dezenas de provas importantes do calendário da Federação Gaúcha de Ciclismo.

O alegretense radicado em Caxias do Sul, visitou a redação do Portal Alegrete Tudo no último dia do ano de 2019. Cruz saiu de Alegrete em 2008, em busca de melhores oportunidades. Na serra gaúcha fez amizades e logo integrou uma equipe de ciclismo. A São João Ciclismo, trabalha atualmente numa loja especializada em bikes.

Numa rotina em volta de assuntos sobre bicicletas, Sérgio resume o ano de 2019 como de aprendizado e gratidão por tudo que o esporte tem proporcionado na vida dele. Viagens e mais viagens pelo país afora, em situações que seguidamente se encontra o Henrique Avancini, o número 1 do Brasil, tem também prestigiado o calendário gaúcho. Multi-campeão no estado, o alegretense passou as festas de fim de ano junto à família.

Mas não são férias, é um período de base, considerado o mais importante. Com planilhas semanais o descanso é somente a noite. De dia faz academia, no amigo e ciclista Xikinho Severo, intercalando com treinos diários de bike.

O alegretense não titubeia. Em 2020, o foco é ser campeão brasileiro. Para conseguir isso, resume na palavra treino, treino e mais treino. Com uma estratégia reformulada para este ano, ele vai contar desde uma assessoria de imprensa, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e um técnico.

Impressionado com o crescimento de adeptos ao ciclismo em Alegrete, Sérgio destaca os novos talentos. A força de atletas com os quais pedalou durante anos. Citou Erlan Aita como um dos melhores e que em 2020 deve ganhar ascensão no ciclismo.

Outro atleta que desperta elogios do campeão gaúcho é o jovem Uillian Gonçalves, quem destaca o potencial é enorme para idade.

Para quem já subiu pedalando a Serra da Mantiqueira com 2600 metros de altimetria, desfilou pelo fantástico relevo Ouro Preto, a sensação de pedalar é muito boa. “Uma adrenalina inexplicável. Bike é tudo de bom”, revela o alegretense.

O ciclista que recebeu muitos nãos, das dificuldades em ir competir em outra cidade quando morava em Alegrete, lapidou um atleta melhor, mais íntegro e humilde. E é isso que ele deixa para aqueles que almejam crescer no esporte. Não desistir nunca, jamais comenta o ciclista que hoje não vive do ciclismo ainda, mas está bem mais próximo de quando iniciou em provas em Alegrete, São Gabriel e corridas no Fronteirão de MTB.

No próximo mês, se reúne com a equipe e planejam as competições para o primeiro semestre. Por enquanto o período é de treinos nem tão intensos e matar a saudade dos familiares.

Júlio Cesar Santos Fotos: reprodução