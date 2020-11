Bocão, o campeão de votos, garante não vai mudar seu jeito de ser e nem vai abandonar a bikelet

“Estou anestesiado e dormi pouco mais de uma hora” . Assim disse o mais votado vereador em Alegrete, Fábio Perez -Bocão (PP) que recebeu 2.249 votos.

Sem condições e com uma campanha sem dinheiro, andando de bikelet e com uma caixinha de som, o campeão de votos em 2020 diz que, muitas vezes, fazia denúncias online, para chamar a atenção das autoridades resolver os problemas da comunidade que estava cansada de solicitar, destaca.

Conhecido pela forma incisiva de fazer seu trabalho nas comunidades de bairros tentando ajudar, de acordo com ele os que mais precisam. – São os que passam as mesmas necessidades que eu e, muitas vezes, não são ouvidos e não tem seus direitos respeitados.

Ele disse que a iniciativa de concorrer veio do vereador, Luciano Belmonte, que o convidou a participar. Só que estava como zebra até o último momento em que decidiu entrar na nominata. Ele ganhou 9 mil santinhos do Partido e seu filho Boquinha vendeu um celular para ajudar o pai na campanha, falou emocionado o futuro vereador.

Ele desenhou no cabelo o número de sua candidatura.

O nome Bocão surgiu quando trabalhou junto com Paulo Bogado no Brasil Urgente, na TV Bandeirantes, em participação do interior de Santana do Livramento sua cidade natal. Era um ritmo mais policial em que Bogado dizia estou de olho e Fábio Perez: estou de bocão. Informou que também trabalhou como correspondente da rádio Atlândida de Santa Maria.

– Pedi a Deus quem me desse sabedoria para ajudar a levantar as pessoas e garante que não vai mudar ,porque não vai cuspir no prato que comeu e sabe de onde veio.”

Diz que sua fé, perseverança, garra o ajudaram nessa conquista e que continuará fazendo o que pode para ajudar as pessoas. -Meu sonho disse chorando, é poder encher o carinho de alimentos aos meus filhos. E minha esposa Cristiane foi uma guerreira, valente e trabalhou junto comigo até de madrugada nessa campanha.

Falando e, às vezes, se exaltando como é sua característica, disse que compra briga pelos outros. -Eu não quero que as pessoas mendiguem saúde, atendimento em órgãos públicos, isso tem que mudar, afirma.

O futuro vereador, a partir de janeiro de 2021, conta que tem um filho autista e esta, também, será uma de suas bandeiras. -Meu filho de 13 anos falou quando viu o resultado que estava vivendo um sonho e eu vendo a alegria deles custei a acreditar. Eu agradeço, primeiro a Deus, minha esposa e todos os que votaram e mim”.

Entre suas propostas de atuação será : trabalhar de manhã na Câmara e depois nos bairros, lutar por um hospital veterinário e Centro de Referência de Idoso.

Bocão mora no bairro Segabinazzi e não pretende sair de lá e vai continuar andado de bikelet. E conta que já foi de Alegrete a Santana do Livramento ver a mãe nesse meio de transporte.

Mas agora para cumprir uma promessa terá que ir a Porto Alegre de bikelet. Ele confirmou que vai fazer essa aventura no asfalto, tão logo conserte o motor da sua bike.

Vera Soares Pedroso