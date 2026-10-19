“Bolso do Avesso” vence o Festival Alegretense da Canção

O Festival Alegretense da Canção (FAC) encerrou sua programação neste domingo (18), após três dias de apresentações musicais no Largo do Centro Cultural de Alegrete.

19 de outubro de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
“Bolso do Avesso” vence o Festival Alegretense da Canção

Realizado de sexta-feira (16) a domingo, o evento integrou a programação da Feira do Livro e reuniu compositores, intérpretes e músicos em uma disputa que contou com a participação de um bom público.

Ao todo, 20 músicas foram apresentadas durante as etapas do festival, das quais 12 foram selecionadas para a grande final, realizada neste domingo. As composições finalistas disputaram as principais premiações da edição, que reconheceu os destaques em diferentes categorias.

A grande vencedora do FAC foi a música “Bolso do Avesso”, que conquistou o primeiro lugar da competição. A composição também recebeu o prêmio de Melhor Arranjo. O segundo lugar ficou com “Lambada na Pista”, enquanto “A Boa Nova” garantiu a terceira colocação.

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Na categoria Música Mais Popular, a vencedora foi “Minhas Marcas”, escolhida pelo público. Já o prêmio de Melhor Letra foi concedido à música “Panela de Impressão”.

Entre os destaques individuais, Márcio Rocha foi reconhecido como Melhor Intérprete, enquanto Fabrício Menezes recebeu o prêmio de Instrumentista Destaque.

“Bolso do Avesso” vence o Festival Alegretense da Canção (foto 1)
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Premiação do FAC

Conforme o regulamento do festival, a premiação prevê R$ 4 mil e troféu para a música vencedora, R$ 2,5 mil para o segundo lugar e R$ 1,5 mil para a terceira colocada. O prêmio de Música Mais Popular é de R$ 1 mil, além de troféu. As músicas selecionadas na triagem também recebem ajuda de custo de R$ 500.

Além das apresentações concorrentes, o festival contou com a participação de Lucca, que apresentou um especial em homenagem ao cantor e compositor Cazuza, ampliando a programação musical do evento.

A realização do FAC junto à Feira do Livro integrou música e literatura no Largo do Centro Cultural ao longo do fim de semana, reunindo artistas e comunidade em mais uma edição do festival dedicado à produção musical.

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