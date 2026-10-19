“Bolso do Avesso” vence o Festival Alegretense da Canção

Realizado de sexta-feira (16) a domingo, o evento integrou a programação da Feira do Livro e reuniu compositores, intérpretes e músicos em uma disputa que contou com a participação de um bom público.

Ao todo, 20 músicas foram apresentadas durante as etapas do festival, das quais 12 foram selecionadas para a grande final, realizada neste domingo. As composições finalistas disputaram as principais premiações da edição, que reconheceu os destaques em diferentes categorias.

A grande vencedora do FAC foi a música “Bolso do Avesso”, que conquistou o primeiro lugar da competição. A composição também recebeu o prêmio de Melhor Arranjo. O segundo lugar ficou com “Lambada na Pista”, enquanto “A Boa Nova” garantiu a terceira colocação.

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Na categoria Música Mais Popular, a vencedora foi “Minhas Marcas”, escolhida pelo público. Já o prêmio de Melhor Letra foi concedido à música “Panela de Impressão”.

Entre os destaques individuais, Márcio Rocha foi reconhecido como Melhor Intérprete, enquanto Fabrício Menezes recebeu o prêmio de Instrumentista Destaque.

Premiação do FAC

Conforme o regulamento do festival, a premiação prevê R$ 4 mil e troféu para a música vencedora, R$ 2,5 mil para o segundo lugar e R$ 1,5 mil para a terceira colocada. O prêmio de Música Mais Popular é de R$ 1 mil, além de troféu. As músicas selecionadas na triagem também recebem ajuda de custo de R$ 500.

Além das apresentações concorrentes, o festival contou com a participação de Lucca, que apresentou um especial em homenagem ao cantor e compositor Cazuza, ampliando a programação musical do evento.

A realização do FAC junto à Feira do Livro integrou música e literatura no Largo do Centro Cultural ao longo do fim de semana, reunindo artistas e comunidade em mais uma edição do festival dedicado à produção musical.