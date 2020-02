Bombeiros combatem incêndio em casa no bairro Macedo

A guarnição composta pelo sargento Cadona e os soldados Quadros, Neto e Jonas atenderam duas ocorrências de incêndio nesta madrugada(6). A primeira foi no bairro Segabinazzi, onde a casa, de madeira, foi totalmente destruída e o segunda no bairro Macedo.

Neste segundo caso, o proprietário estaria no evento localizado no Parque Doutor Lauro Dornelles(Campereada). Quando retornou para casa, se deparou com às chamas. A residência de alvenaria teve perda parcial, porém, muitos móveis e objetos foram danificados e ou destruídos devido ao calor do fogo. Não houve feridos.