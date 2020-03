Bombeiros combatem incêndio na RSC 377

Nas primeiras horas desta manhã(10), os Bombeiros novamente deslocaram para o interior no combate a um incêndio às margens da ERS 377, próximo ao trevo de acesso à Casa Preta.

Por mais de uma hora, os militares realizaram o trabalho de extinção das chamas com abafador. O fumaça densa também prejudicou a visibilidade dos condutores que passavam na rodovia. Mais uma vez, a cidade ficou desprotegida em razão do trabalho realizado pela consequência da queima em campo. Com a forte seca, as chamas se alastram mais rapidamente.

O deslocamento da guarnição que está no local, tem um período mais prolongado se ocorre algum sinistro na cidade, como aconteceu na tarde de ontem. A conscientização das pessoas é de extrema valia para que não coloquem fogo, além do cuidado com bitucas de cigarro, por exemplo.

A área atingida foi bem significativa, segundo sargento Adão Roberto. A equipe que atendeu a ocorrência estava composta pelo sargento Adão Roberto e soldados Guerra e Jonas.