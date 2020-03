Flamengo vence o Cosmos de São Luiz Gonzaga em jogo amistoso no Farroupilha

No último sábado (7), o rubronegro alegretense recebeu o Cosmos de São Luiz Gonzaga.

O amistoso realizado no estádio municipal Farroupilha reuniu as categorias mistas 2007 e 2008, que vão disputar as competições nesta temporada.

Vitória alegretense por 11 a 1, com destaque para os atacantes Éric(Sabiá), Cainan Ribeiro, Riquelme e Otávio que se revezaram na artilharia.

O jogo serviu como preparação, já que a 2018, irá disputar o Torneio Diego Barisone em Santa Fé em setembro deste ano, e os 2007, vão disputar o Efipan, antes o time compete no tradicional torneio de futebol Valesanito em novembro.

Após o jogo como forma de confraternização o presidente Antônio Fagundes fez um sorteio da camisa oficial do Real Madrid, do Craque Cristiano Ronaldo.

Os 21 atletas do Flamengo concorreram e o felizardo foi o jogador Léo Vitor da categoria 2018. As categorias seguem um ritmo intenso de treinamentos visando os próximos jogos amistosos e competições.

Júlio Cesar Santos Fotos: CEF Flamengo