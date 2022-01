Bombeiros de Alegrete fazem buscas a homem que se afogou na localidade do Inhanduí

Share on Email

Segundo informações dos Bombeiros, a vítima teria submergido no Rio Inhanduí onde estaria pescando. Ainda na madrugada, houve o comunicado e, cedo, uma equipe se deslocou para o interior, aproximadamente 45km da cidade.

As buscas devem permanecer até o final da tarde por volta das 18h. Além do trabalho com barco e garateia, mergulhadores já foram acionados para auxiliarem nesta segunda-feira. Até o momento, não há mais detalhes sobre a ocorrência.

Foto ilustrativa – arquivo PAT