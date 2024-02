Bombeiros de Alegrete realizam buscas a pai e filho no Rio Ibicuí

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Segundo informações preliminares, apuradas pelo PAT, duas pessoas desapareceram nas águas do Rio. O filho teria se afogado, e o pai, ao tentar resgatá-lo, acabou submergindo.

Luta contra o Lúpus: pedreiro enfrenta desafios e busca ajuda

O incidente ocorreu, por volta das 14h30, nas proximidades do Assentamento Santa Maria do Ibicuí, localizado na região. As autoridades locais e os bombeiros foram acionados.

Neste primeiro dia de busca, a equipe dos bombeiros está utilizando embarcação e “garateia” para percorrer a área onde os desaparecidos foram vistos pela última vez.

Imagem de arquivo