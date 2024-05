Estrago das últimas chuvas em estradas é gigantesco, diz Márcio Amaral

Depois do acumulado de mais de 200mm de chuva em Alegrete, o balanço dos prejuízos em estradas do interior é significativo. Além de localidades isoladas devido a cheia de sangas e rios, como o Rincão do 28 e Vasco Alves desde a última segunda-feira (30), a água abriu crateras em muitas estradas do Município.

Dentre as mais afetadas estão: Jacaquá, corredor do Tigre com interdição próxima à sanga da Divisa. Corredor da Casa Preta, próximo ao corredor de acesso ao Taperão, estrada do Silvestre na ponte após o Condomínio São Paulo. A estrada do Caiboté também não dá passagem, quase perto da cidade.

O prefeito Márcio Amaral diz que assim que o tempo permitir as equipes da SAP estarão com esforços concentrados nos trechos mais afetados em estradas seriamente comprometidas devido ao excesso de chuvas no Município