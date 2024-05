Em decorrência das cheias, safra de grãos terá prejuízo acima dos 2 milhões em Alegrete

O volume intenso de chuva em todo o Rio Grande do Sul, que se registra desde a última segunda-feira, vai trazer prejuízos à produção de grãos no Estado prevê a Emater/RS-Ascar e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) acima de 30 milhões de toneladas.

Quantificar as perdas, no entanto, ainda não é possível, afirma o agrônomo e especialista em grãos da Emater, Alencar Rugeri.

Segundo informado pela entidade, na última semana a colheita da soja chegou a 75% da área plantada com o grão no Estado, estimada em 6,7 milhões de hectares. “Os 25% restantes a serem colhidos certamente terão impacto da quantidade de chuva, especialmente em terras baixas e naquelas sujeitas à inundação. Nestas, mesmo que pare de chover, vai levar tempo para que as máquinas consigam entrar nas lavouras e haverá comprometimento da qualidade do grão”, disse um produtor de Alegrete.

Algumas áreas do município como Rincão de São Miguel, Itapororó e outras regiões, são as mais afetadas pelas fortes chuvas. Segundo estimado por um produtor especialista na área, o prejuízo ultrapassa os 2 milhões de reais.

A perda de qualidade e volume, ressalta o produtor, vai depender da persistência da chuva e da capacidade do grão brotar na vagem. “É um conjunto de coisas que, agora, no olho do furacão, é difícil de dimensionar. Haverá reflexos, mas é preciso ter cautela e fazer uma análise depois que o evento terminar, disse.

Fonte: Emater