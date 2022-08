Bombeiros fazem buscas por jovem desaparecido em São Gabriel; jaqueta foi encontrada

Equipes do 4º Batalhão de Bombeiros Militar de Santa Maria seguem as buscas pelo jovem de 18 anos que está desaparecido desde a última sexta-feira (12) em São Gabriel, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. As buscas devem seguir por toda a noite.

Na quarta (17), uma jaqueta que foi reconhecida como sendo de Gabriel Marques Cavalheiro foi encontrada. Os trabalhos estão concentrados em um açude na região conhecida como Lava Pés, no interior do município.

Gabriel foi abordado por policias militares na noite da última sexta próximo à casa de parentes. Imagens gravadas com celular mostram Gabriel sendo algemado e, em seguida, conduzido em direção à viatura.

Um inquérito foi aberto pela Corregedoria da Brigada Militar.

A Polícia Civil também investiga o caso. Em depoimento, os policiais envolvidos na ação confirmaram que levaram o jovem até a localidade de Lava Pés, distante 6 km de onde aconteceu a abordagem. Os três PMs já foram afastados de todas as atividades do serviço militar. Uma perícia foi feita na viatura.

Gabriel é natural de Guaíba, na Região Metropolitana, e estava em São Gabriel para cumprir serviço militar obrigatório.