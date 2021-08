Brasil vai em busca da 100ª medalha de ouro nas Paraolimpíadas

Aconteceu nessa terça-feira (24), as 8h pelo horário de Brasília, a abertura dos Jogos Paralímpicos em Tóquio, no Japão. O evento seguirá com os mesmos protocolos de segurança sanitária usados nas Olimpíadas e nenhuma das 22 modalidades terá público devido ao aumento de casos de covid-19 no país asiático.



A delegação brasileira é composta por 435 pessoas, sendo 259 atletas competindo em 20 modalidades. De acordo com o Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), 100% da delegação está vacinada contra a covid-19. Desde os Jogos de Pequim 2008, o Brasil tem se mantido no top 10 de medalhas finais e tem como meta este ano conquistar a 100ª medalha de ouro.



O esporte adaptado para portadores de deficiências físicas teve início oficialmente após a Segunda Guerra Mundial, já que muitos soltados voltaram para casa mutilados. E os primeiros Jogos Paraolímpicos aconteceram após as Olimpíadas de Verão de 1960, em Roma.

A competição contava com a participação de 400 atletas de 23 países e, desde então, tem crescido muito e dado visibilidade as pessoas com deficiência.

As Paraolimpíadas Tóquio 2020 contam com mais de 4 mil atletas de 165 países e tem sua final marcada para dia 05 de setembro.