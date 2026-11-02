Brigada Militar intensifica policiamento na zona rural com operação de saturação de área

A operação foi conduzida pela Patrulha Rural do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), de Uruguaiana, em conjunto com o 6º Batalhão de Polícia de Choque.
Durante a ação, as equipes intensificaram o policiamento ostensivo nas áreas rurais, buscando ampliar a presença das forças de segurança e fortalecer a prevenção de crimes nessas localidades.
A iniciativa integra as ações de policiamento da Brigada Militar voltadas à proteção das comunidades rurais.
Fonte: Comunicação Social – 47º BPM
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