Brigada Militar intensifica policiamento na zona rural com operação de saturação de área

A operação foi conduzida pela Patrulha Rural do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM), de Uruguaiana, em conjunto com o 6º Batalhão de Polícia de Choque.

Durante a ação, as equipes intensificaram o policiamento ostensivo nas áreas rurais, buscando ampliar a presença das forças de segurança e fortalecer a prevenção de crimes nessas localidades.

A iniciativa integra as ações de policiamento da Brigada Militar voltadas à proteção das comunidades rurais.

Fonte: Comunicação Social – 47º BPM