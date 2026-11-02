Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Vila Nova

Um homem foi preso por suspeita de tráfico de entorpecentes na noite de 29 de outubro, em Alegrete, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. A prisão foi realizada pela Brigada Militar, por meio do 47º Batalhão de Polícia Militar (47º BPM).

2 de novembro de 2026 Flaviane Antolini Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Polícia, Política 0

A ocorrência foi registrada, na última quinta-feira (29), na rua Arthur Bento Hormain, no bairro Vila Nova, durante uma ação policial.

Após a prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes para a realização dos procedimentos legais.

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A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 47º BPM. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a quantidade ou o tipo de entorpecentes envolvidos na ação.

Fonte: Comunicação Social – 47º BPM

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