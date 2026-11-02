Brigada Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Vila Nova

A ocorrência foi registrada, na última quinta-feira (29), na rua Arthur Bento Hormain, no bairro Vila Nova, durante uma ação policial.

Após a prisão, o homem foi encaminhado às autoridades competentes para a realização dos procedimentos legais.

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A ocorrência foi divulgada pela Comunicação Social do 47º BPM. Até o momento, não foram informados detalhes sobre a quantidade ou o tipo de entorpecentes envolvidos na ação.

Fonte: Comunicação Social – 47º BPM