Brigada Militar recupera Agile furtado em Alegrete

Após consulta, constatou-se que o automóvel havia sido furtado durante a madrugada de uma residência no Bairro Centro.

Diante da situação, a guarnição acionou um guincho credenciado pelo Detran para realizar o transporte do veículo até a Delegacia de Polícia. A ação rápida e eficiente permitiu a recuperação do veículo furtado, demonstrando a eficácia das operações de patrulhamento ostensivo da Brigada Militar no combate aos crimes de furto e roubo na região.