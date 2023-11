Indicadores: outubro fecha com redução nas ocorrências criminais em Alegrete

Com reforço de ações policiais, o mês fechou com redução de 7% dos casos de homicídio e de 60% dos casos de latrocínio, com 2 ocorrências registradas em todo o estado. O combate à criminalidade também é observado na redução de roubos de veículo, de abigeatos e de roubos a transporte coletivo, com variações negativas que superam 30%, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Em Alegrete, outubro foi marcado pela redução nas ocorrências criminais. O 10º mês do ano registrou no total de 115 boletins feitos pela polícia civil, envolvendo um grupo de 10 crimes listados de maior potencial. No entanto, houve dois crimes contra vida, diferente do mês de setembro, quando a cidade registrou um homicídio doloso.

Em outubro, foram 66 casos de furtos, a redução comparada ao mesmo período do ano de 2022, é de 5%. Os casos de abigeato seguem uma média de 6 crimes, no ano passado eram 9 crimes rurais em outubro. O mês encerrou com um furto de veículo e quatro roubos.

Os delitos relacionados a armas e munições mantiveram uma média de três casos nos últimos dois meses atrás, igual percentual ocorrido em 2022. Já os crimes de posse de entorpecentes e tráfico tiveram uma pequena redução. Em outubro foram 10 registros, contra 11 ocorridos em setembro, e dos 13 boletins registrados em outubro de 2022.

O mês de outubro fechou com sete registros a menos que em setembro, e comparado a outubro do ano passado, o número caiu para 44 ocorrências.

Os indicadores criminais são divulgados mês a mês pela SSP. As estatísticas de criminalidade são compiladas pelo Observatório Estadual da Segurança Pública (OESP) do Rio Grande do Sul, com base nos dados repassados pelas instituições vinculadas da pasta (Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, Instituto-Geral de Perícias e Departamento Estadual de Trânsito – Detran).

De posse dessas informações, a SSP busca retratar a situação da segurança pública no estado, a fim de otimizar os serviços de inteligência e possibilitar o emprego estratégico das forças policiais, contribuindo, por consequência, para uma maior segurança do povo gaúcho.