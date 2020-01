Brigada Militar recupera Geloteca do Coletivo Multicultural

Na madrugada desta quarta-feira(29), os policiais localizaram a Geloteca no bairro Jardim Planalto.

Durante o patrulhamento ostensivo, a guarnição foi abordado por dois indivíduos Portadores de Necessidade Especial. Um surdo e outro mudo que, através de sinais, indicaram aos PMs que havia um objeto abandonado algumas quadras à frente. Eles mostraram aos policiais a reportagem divulgada no Portal Alegrete Tudo, sobre o furto.

No local indicado, em via pública, os PMs encontraram a geladeira que foi adaptada como biblioteca social. O produto foi entregue na Delegacia de Polícia. O fato aconteceu por volta das 3h.

O furto:

Após o Portal Alegrete Tudo divulgar o mais novo projeto do Coletivo Multicultural, a Geloteca que ofertava livro grátis 24 horas por dia foi furtada de frente do espaço cultural de Alegrete, na madrugada de terça-feira.

O projeto:

O Ponto de Cultura Coletivo Multicultural de Alegrete lançou na quinta-feira (23), mais um projeto sócio-cultural em sua sede. A Geloteca, uma iniciativa que existe no mundo inteiro voltada à democratização do livro e da leitura.

Decorada pelos artistas plásticos Bolivar Marini e Claudemir Nery, sob a orientação de Célio Pedroso, a Geloteca funcionará 24 horas por dia, distribuindo livros gratuitamente para a comunidade alegretense. O projeto é simples e criativo: trata-se de utilizar uma geladeira velha, customizada para chamar a atenção das pessoas e quando aberta, disponibiliza livros diversificados recebidos por doação. As pessoas podem retirar, trocar, ler, doar, devolver….A única regra é retornar o livro à geladeira depois que encerrar a leitura. Todos os livros são registrados no Bookcrossing, projeto de libertação de livros iniciado no ano de 2013 em Alegrete.

O Coletivo Multicultural é uma instituição sócio-cultural de caráter filantrópico, administrada pela Associação Cultural Mensageiros, instituição que em 2020 completa 22 anos de trabalho cultural em Alegrete.