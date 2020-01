Vândalos arrombam EMEI, em Alegrete, e causam destruição no local

Novamente atos de vandalismo em prédios públicos será notícia em Alegrete.

Na noite de ontem(28), o guarda da Proinfância EMEI Arnaldo da Costa Paz, localizada no bairro Getúlio Vargas, chegou para trabalhar e se deparou com materiais e patrimônio destruídos.

A Proinfância EMEI Arnaldo da Costa Paz foi arrombada. Os indivíduos entraram no local e, além do furto de um forno microondas e utensílios da cozinha eles destruíram o local. Quebraram, arrebentaram as portas e muitos outros objetos da cozinha. A diretora do educandário disse que não foi apenas o furto/ arrombamento, também, houve um verdadeiro vandalismo. Os criminosos também picharam a geladeira e deixaram um bilhete.

Diante desta situação, a colônia de férias que iria iniciar na próxima segunda-feira terá que ser adiada para quinta-feira(6), comunicou a Secretária de Educação, Márcia Dorneles. O horário será das 8h às 13h.