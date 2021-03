Brincadeiras inclusivas é um dos temas abordados no Boletim informativo da APAE Alegrete

Compartilhe















Através do Boletim Informativo Semanal, é possível acompanhar as ações e projetos em andamento.

Para esta semana o destaque são para três atividades inclusivas, pois brincar e aprender ao ar livre são práticas essenciais para a promoção do desenvolvimento integral de todas as crianças, inclusive, das com algum tipo de deficiência.

Veja:

Brincando com as sombras – no pátio de casa, por exemplo, as crianças podem brincar de um pega-pega diferente, onde uma deve correr para pegar a sombra da outra.

Caixa dos Sentidos – nesta atividade, as crianças devem sentir os elementos da natureza e descrevê-las. Para isso, faça dois buracos na lateral de uma caixa de papelão para que as crianças consigam colocar a mão no interior…

Pega-pega diferente – nesta brincadeira, todos que forem participar devem ser “vendados” e um deles escolhido para ser o “pegador”, que deve se orientar pelo som dos outros participantes para encontrá-los. Existem algumas opções para fazer o som de identificação.

Equipe técnico/pegadógica

APAE Alegrete Escola Especial Paul Harris

Confira na íntegra o Boletim informativo desta semana.

