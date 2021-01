Brita solta provoca acidente entre carro e moto na Avenida Eurípides Brasil Milano

Compartilhe















A moto bateu frontalmente contra um carro na Avenida Eurípides Brasil Milano.

De acordo com informações da Brigada Militar, o piloto da Kawasaki trafegava na Avenida sentido centro/bairro. Logo após passar o cruzamento com a rua Nossa Senhora do Carmo, o motociclista perdeu o controle da moto em razão de britas soltas no asfalto. Ele e a carona caíram e a moto seguiu, passando o canteiro central e colidindo contra um Onix que trafegava no sentido contrário. Com o impacto, os dois veículos tiveram avarias consideráveis. O homem que pilotava a moto comentou que estava na velocidade da via e destacou a brita solta. Ele ficou com escoriações e não necessitou de atendimento do Samu.

O acidente, que aconteceu no início da noite desta terça-feira(12), foi atendido pela Brigada Militar com apoio da Guarda Municipal. No carro, não houve feridos.