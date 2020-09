Bugia que vivia no centro, de Alegrete, foi capturada e solta em mata ciliar

Compartilhe









314 Shares

O resgate de uma bugia que vivia em um terreno na Rua Mariz e Barrros, no centro de Alegrete, chamou atenção de vizinhos do local no dia 18.

A bugia vivia nesse terreno há mais de um ano e circulava pelos vizinhos que davam alimentos e água. A Construtora SOTRIM comprou o terreno e para conseguir a licença ambiental a Secretaria de Meio Ambiente solicitou que o animal fosse capturado e solto, de forma segura, em ambiente natural.

A empresa contratou uma consultoria de profissionais especializado para fazer esse trabalho com a participação dos Biólogos: Fabiano Alves, Bruna Alves e o veterinário Bernardo Neto. Todos os trâmites legais relativos à Portaria 177 artigo 4º da FEPAM, assim como a instrução 149 do Ibama estão sendo respeitados, informa Bruna Alves.

Os profissionais iniciaram o trabalho, cedo, e não usaram nenhum tipo de sedativo, porque o objetivo foi capturar, de forma tranquila, já que a bugia e bem acostumada com pessoas.

Bugia, em árvores do centro, corre risco de morte – diz morador

Os biólogos informaram que é uma bugia jovem e a captura, também se fez necessária, para evitar que saísse para a rua e pudesse ser atropelada ou alvo de cães.

Tão logo o animal foi capturado, a equipe o levou para soltar em mata ciliar, um pouco distante de Alegrete, para evitar que ela retorne à zona urbana, informou Fabiano Alves.

Vera Soares Pedroso