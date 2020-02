Cadeirante sofre incidente, fica desacordada, e é socorrida pelos Bombeiros em Alegrete

No início da manhã desta quinta-feira(20), uma cadeirante sofreu um incidente na Praça Getúlio Vargas em frente ao Monumento do Expedicionário. De acordo com a Brigada Militar, eles foram acionados e quando chegaram no local, a mulher de 37 anos estava desacordada. Os Bombeiros realizaram o socorro à vítima e ela foi encaminhada à Santa Casa de Alegrete.

Ainda conforme os policiais, no local, há rampa de acesso e os populares que estavam com ela não souberam precisar de que forma ocorreu o incidente, pois a encontraram desacordada no solo. A cadeira de rodas virou e, na queda, a mulher bateu a cabeça. “Talvez, o que pode ter ocorrido foi que, ao sair da rampa de acesso, tem um pequeno desnível no asfalto e a cadeira pode ter virado em razão disso” – falou um dos policiais. A cadeirante iria atravessar sentido Praça Getúlio Vargas/ Museu.

De acordo com os PMs,logo após chegar no hospital a cadeirante já estava consciente e conversando com a mãe que foi comunicada pela Brigada Militar sobre o fato.

A equipe dos Bombeiros era composta pelos soldados Quadros e Lucas.