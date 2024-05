Vacinação contra gripe está liberada a partir de seis meses de idade em Alegrete

“Cada município faz a sua organização de vacinação conforme a sua disponibilidade de doses”, explica Eliese Denardi Cesar, chefe da Seção de Imunizações da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (CEVS), vinculado à Secretaria Estadual da Saúde (SES).

“Ele não teve a mínima piedade”, diz MP em relação à conduta do motorista preso que atropelou e matou idosa

Em Alegrete, a imunização contra influenza está liberada para todos os públicos a partir de 6 meses de idade. E possível receber a vacina em todas as salas de vacinas do município. No ato da vacinação é necessário levar documento de identificação. Crianças e adolescentes devem portar cartão de vacinação.

No Rio Grande do Sul, 336 dos 497 cidades estão em estado de calamidade pelas chuvas. “Diante deste cenário, o município deverá avaliar a possibilidade de vacinação extra muros nos abrigos temporários onde está localizada a população”, ressalta a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do CEVS, Roberta Vanacôr Lenhardt.

Trabalhador é encontrado morto por choque elétrico no interior de Alegrete

A ampliação do público é com doses remanescentes do público prioritário. O público prioritário no Rio Grande do Sul foi estimado em cerca de cinco milhões de pessoas. Segundo o painel do Ministério a Saúde, o Rio Grande do Sul lidera a cobertura vacinal, tendo vacinado 35,83% do grupo prioritário formado por gestantes, puérperas, idosos, crianças e povos indígenas vivendo em terras indígenas.

No município, a cobertura vacinal já atingiu 40.57%, da D1 foram 175 doses aplicadas e com dose única são 11.982 doses.