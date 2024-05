O DNIT informou que a ponte sobre o Rio Ibicuí, na BR-472, entre Uruguaiana e Itaqui, será interditada nesta quarta-feira, dia 8 de maio de 2024, às 12h.

O bloqueio ocorre por conta do aumento do nível do rio, impedindo o tráfego seguro pela via. Não há previsão para liberação.