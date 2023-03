Calor não recua em Alegrete

Share on Email

O calor não recua e prossegue nos próximos dias em Alegrete. Com a média máxima de 36Cº a sensação térmica é de muito calor na cidade.

Na rua, o reflexo da alta temperatura em que algumas pessoas se utilizam de sombrinhas e roupas leves para abrandar os efeitos do sol forte. A reclamação é geral de que o calor voltou com força, com sol muito forte e uma sensação de muito calor.

O tempo seco e o calor, de acordo com o Climatempo deve se manter até a proxima segunda- feira (13).

Só a partir da próxima terça-feira (14), existe a previsão de pancadas de chuva aqui no Município.

Esse tempo seco, segundo o IRGA está bom para colher o arroz e existe uma movimentação de colheitadeiras e caminhões trazendo o produtos para as cooperativas e cilos que armazenam o arroz em Alegrete. Dados do IRGA apontam que até o momento foram colhidos 20% da área total de 48. 130 hectares cultivados no Município.

-Mas se viesse uma chuva agora, diz Nilton Oliveira, técnico agrícola do IRGA, para as lavouras que estão no último ciclo não seria ruim, observa o técnico.