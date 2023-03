Alegrete supera índice nacional em banda larga, mas fica abaixo em âmbito estadual

Antigamente era a internet mais utilizada, porém, também era considerada a mais lenta (a famosa internet discada). Pois, enquanto o internauta utilizadava os dados, a linha telefônica ficava ocupada.

Com o passar do tempo, a banda larga evoluiu e, hoje, permite que você navegue com uma velocidade 2.000 vezes mais alta, por vários sites ao mesmo tempo.

Pensando nisso, o Curso de Engenharia de Telecomunicações fez um levantamento para avaliar como estão os acessos de internet no município de Alegrete.

De acordo com estudos coordenados pelo engenheiro eletricista, professor do curso de Engenharia de

Telecomunicações da Unipampa, Campus Alegrete Mauro Fonseca Rodrigues, juntamente com os acadêmicos do curso Mateus Araújo da Silva, Ian Weissner Portela, Priscilla Flores dos Santos e Lucas Rodrigues Amaral, o trabalho foi em busca de trazer alguns números extraídos do estudo.

Conforme apurou o grupo, Alegrete possui 21,6 acessos banda larga para cada 100 habitantes, ou seja, mais de 1 a cada 5 pessoas do município possui acesso banda larga, índice superior ao Brasil que gira em torno de 20,8 acessos a cada grupo de 100 habitantes.

No entanto, o estudou apurou que Alegrete possui número de acessos inferior em se tratando de Rio Grande do Sul. No Estado, são 28,6 acessos a cada 100 habitantes.

Outro dado revelador do estudo sobre banda larga, compara a cidade de Alegrete com outras da região. Segundo apresentado, o número de acessos é de cerca de 16 mil, valor obtido pela Anatel em dezembro de 2022.

Comparando com municípios de população similar, pode-se verificar que na região

da Campanha, Alegrete possui mais acessos que São Gabriel (14,2) e Sant’Ana do Livramento (14,9), porém, está abaixo de cidades das Missões, como em Santo Ângelo que registrou 30,1 acessos.

O estudo por fim, trouxe uma importante afirmação. Se as pessoas que ainda não têm acesso via fibra óptica, logo terão oportunidade de usufruir.

O trabalho feito pela Unipampa conclui, que a evolução dos tipos e das velocidades de acesso em Alegrete, entre fibra, cabo coaxial, satélite, cabo metálico e via-rádio, aliada ao aumento da taxa de transmissão, faz a fibra óptica ser o melhor meio de condução da informação.