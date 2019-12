Calorão não da trégua em Alegrete

A onde de calor dos últimos dias fez com que os alegretenses se ressentissem muito. Andar a rua é um desafio, porque a sensação térmica é de mais de 40º C.

O tempo seco provoca uma sensação de cansaço e a tendência e que todos bebam muita água e suem muito.

E uma cena típica desta estação é as que as pessoas andem com sombrinhas, mesmo sem chuva, para se protegerem do sol.

Mas numa cidade com forte tradição gaúcha, mesmo com calor, esse gaúcho não dispensou a pilcha tradicional com os termômetros a 38ºC.

A previsão é de que na virada do ano, a chuva amenize este calorão. Esta previsto 25 mm de chuva, no dia 31 e mais 10mm para o dia 1 de janeiro de 2020.

O calor está tão forte na cidade que o estoque de piscinas plásticas praticamente esgotou nas lojas que vendem esse produto em Alegrete.

Vera Soares Pedroso