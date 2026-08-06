Câmara de Alegrete promove Semana da Valorização das Famílias com palestras, debates e apresentações culturais

A Câmara Municipal de Alegrete realiza, nos dias 12 e 13 de agosto, a Semana da Valorização das Famílias, iniciativa que busca promover o debate sobre a importância da família na formação da sociedade e fortalecer a discussão sobre políticas públicas voltadas ao tema.

A programação acontece no Plenário Vereador Gaspar Cardoso Paines, com entrada gratuita e aberta à comunidade.

Criada pela Lei Municipal nº 6.671, de 19 de junho de 2023, a Semana da Valorização das Famílias tem como objetivo incentivar a reflexão sobre o papel das famílias na construção da sociedade, além de evidenciar a atuação das instituições públicas e da rede de proteção no fortalecimento dos vínculos familiares.

A abertura oficial será na manhã de 12 de agosto (quarta-feira). Um dos destaques da programação é a palestra da promotora de Justiça Camila Félix Argenta, que abordará o tema “A importância da família na formação da sociedade”. Na sequência, a assistente social Vilma Siqueira, do projeto Amor Exigente, falará sobre “O Papel da Família na Formação de Valores”, seguida por uma mesa-redonda para perguntas e debates com o público.

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As atividades prosseguem na noite de 13 de agosto (quinta-feira). O juiz da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Alegrete, Renan Alexandre Ioris, ministrará a palestra “Compromisso do Poder Público com a Família”, abordando a atuação das instituições na proteção e promoção dos direitos das famílias.

Além das palestras, o evento contará com apresentações culturais dos cantores Joice Portilho, Henrique Rumpel e Jesseler Lamberty, da Orquestra Liras de Sião e do Coral UMADAL, integrando música e reflexão ao longo da programação.

Programação

12 de agosto (quarta-feira)

8h30 – Recepção

8h45 – Abertura oficial

9h – Apresentação cultural com Joice Portilho

9h10 – Painel: A importância da família na formação da sociedade, com a promotora de Justiça Camila Félix Argenta

9h50 – Apresentação cultural com Henrique Rumpel

10h – Painel: O Papel da Família na Formação de Valores, com Vilma Siqueira (Amor Exigente)

10h40 – Mesa-redonda com as painelistas

11h – Apresentação da Orquestra Liras de Sião

11h10 – Encerramento

13 de agosto (quinta-feira)

19h30 – Abertura da programação

19h40 – Apresentação cultural com Jesseler Lamberty

19h45 – Painel: Compromisso do Poder Público com a Família, com o juiz Renan Alexandre Ioris

20h30 – Apresentação do Coral UMADAL

20h40 – Encerramento