Ecoponto passa por manutenção para continuar armazenando pneus velhos que vão para reciclagem

O ecoponto que recebe pneus usados em Alegrete fica na RS-566, no Corredor dos Papagaios, logo atrás do Canil Municipal. O local funciona exclusivamente para o recebimento de pneus inservíveis de pessoas físicas e pequenas borracharias.

6 de agosto de 2026 Vera Soares Pedroso Alegrete, Destaque, Educação, Notícias, Política, Saúde 0
Ecoponto
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Esse serviço é ligado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e passou por manutenção para melhor acomodar os produtos recolhido ou de quem leva até o local

A quantidade de pneus descartados em Alegrete é considerável, visto que acontece a troca periódicas de pneus desgastados de carros, caminhões e outros veículos, pois é importante para manter o equilíbrio e a segurança dos veículos ao rodar. Cerca de 1.200 a 5.000 pneus são descartados por operação da Secretaria de Meio Ambiente em parceria com entidades de logística reversa em Alegrete.

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Os pneus foram destinados à Reciclanip que os recolhe a partir da entregas que ocorrem todas as quartas-feiras, das 08h às 11h30, no ECOPONTO Municipal (Corredor dos Papagaios). Os pneus recolhidos em pontos das cidade são armazenados até o que a empresa que foi criada pelos fabricantes de pneus novos os leve da cidade. As atividades atendem a resolução 416/09 do Conama, que regulamenta a coleta e destinação dos pneus inservíveis, sendo considerada uma das maiores iniciativas da indústria brasileira na área de responsabilidade pós-consumo, também conhecida como logística reversa

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