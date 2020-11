Câmara diminuiu dois terços o número de vereadoras para a próxima legislatura

A presença de mulheres na política tem ganhado, nos últimos anos, um lugar privilegiado no debate público. Historicamente alijadas da vida política, as mulheres conquistaram o direito ao voto mais tardiamente do que os homens. A quantidade de mulheres no Poder Legislativo, no entanto, permanece significativamente menor em relação ao contingente de mulheres na sociedade.

E das seis vereadoras na Legislatura, em curso, aqui em Alegrete, a eleição de 2020 elegeu apenas duas mulheres, ambas do PDT, Dileusa Alves e Firmínia Soares-Fuca de um total de 15 vereadores.

A primeira, a Médica Veterinária Dileusa Alves, conquista pela primeira uma vaga no Legislativo sendo conhecida por defender a causa animal,através da OPAA.

Já a vereadora FUCA vem para o seu segundo mandato e diz que a participação das mulheres é importante. -Temos uma sensibilidade diferente, um olhar que pode fazer e ajudar de forma efetiva em muitas demandas da comunidade. Eu lamento outras que concorrerem não se elegerem, porque a força e trabalho da mulher e indiscutível, destaca Fuca.

Como forma de corrigir esse problema de sub-representatividade, o Brasil vem adotando, desde os anos 90, uma série de regras eleitorais que visam a aumentar a quantidade de mulheres candidatas eleitas em eleições proporcionais, isto é, aquelas para as casas legislativas (Câmaras Municipais, Assembleias Estaduais e Congresso Nacional).

Vera Soares Pedroso